Świątek przeszła przez kontuzję, która wstrzymała jej karierę

Obecna liderka rankingu WTA skręciła staw skokowy. Wcale nie było pewne, czy wróci po niej do gry. Pracowała ciężko, by doprowadzić się do zdrowia. Przez wiele tygodni ćwiczyła nawet na jednej nodze, byleby tylko zachować kontakt z rakietą, rytm uderzeń. - Ta kontuzja sprawiła, że stałam się silniejsza. Mając 16 lat ma się chyba skłonność do dramatyzowania. Dziś patrzę na to chłodno. Nie ma niczego, co mogłoby mnie powstrzymać od gry w tenisa - wspominała dla Interii.