Iga Świątek poza US Open, a tu taka wiadomość. Światowy fenomen

Świątek nigdy nie ukrywała, że jest ogromną fanką popkultury. Wielokrotnie odwoływała się m.in. do trylogii "Władcy Pierścieni", orientuje się również w innych fenomenach kulturowych. Teraz postanowiła zagłębić się w coś, co zajmie jej sporo czasu i, niestety, nie będzie miało satysfakcjonującego zakończenia.

Iga Świątek rozpoczęła wielką przygodę z serialem "Gra o tron"

"Gra o tron" zaczęła być emitowana w 2011 roku i niemal natychmiast stała się światowym fenomenem. Serial fantasy, sięgający mocno po politykę, przemoc i psychologię bohaterów oparty na bazie serii książek George'a R. R. Martina był śledzony na całym świecie - widzowie byli ciągle niepewni losów swoich ulubionych bohaterów i liczyli na nieoczekiwane zwroty akcji.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Największa popularność serialu trafiła się w momencie, w którym Iga Świątek była jeszcze dzieckiem. Przez treningi, skupienie na innych dziedzinach życia i przede wszystkim wiek nie mogła poświęcić się śledzeniu tego fenomenu wraz ze wszystkimi. Teraz jednak wyjawiła, że zabrała się za śledzenie losów bohaterów z Westeros.

Iga Świątek musiała zaczekać. Teraz nadrabia

Świątek postanowiła opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie Żelaznego Tronu i główny motyw muzyczny serialu. "Więc o to w tym wszystkim chodzi..." - napisała gwiazda i dodała, nieco mniejszym druczkiem i w nawiasie: "Ja oglądająca serial lata po tym, jak zrobili to wszyscy inni".

Póki co przed Polką wspaniała przygoda, przynajmniej do czwartego sezonu. Wielu fanów zachęca za to do sięgnięcia po sagę Martina. Lubująca się w czytaniu Świątek może będzie na tyle zainteresowana, że za jakiś czas będziemy mogli zobaczyć ją z całą serią na czytniku e-booków.

Iga Świątek zaczęła przygodę z serialem "Gra o tron" Instagram/iga.swiatek ESP/Instagram

Iga Świątek pożegnała się z US Open. Jej kolejne plany wiodą przez Koreę, Chiny i Arabię Saudyjską. Aż do Polski? TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek w trakcie finału US Open 2022 Sarah Stier AFP