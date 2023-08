"Wiem, dlaczego robią takie rzeczy, ale b yło kilka scen, które chciałam, aby zostały uwzględnione - na przykład turniej w Krakowie - ale tak się ostatecznie nie stało. To było dla mnie trochę smutne" - powiedziała liderka rankingu WTA i dodała - "Ekipa Netfliksa pojawiła się w Krakowie. Atmosfera była fantastyczna , na pewno warta pokazania w serialu. Może nie pasowało to do odcinka lub fabuły ?" " - dopytywała nasza rodaczka.

Iga Świątek nie wpuściła Netflixa do domu. Miała ważny powód

"Rozmawialiśmy z Netflixem o tych rzeczach. Chciałabym, żeby można było to zrobić trochę inaczej. Kiedy oglądaliśmy to przed premierą, nie mieliśmy wpływu na to, jak zmontowali niektóre rzeczy. Byłam sarkastyczna i powiedziałam, że nie będę dostosowywać fryzury do tenisa, bo kilka lat temu miałam tendencję do ścinania włosów naprawdę krótko. Daria po prostu mi o tym przypomniała. Dostała za to wiele złośliwych komentarzy, że jej się nie podoba, że ma wpływ na moją fryzurę i inne sprawy. To nieprawda" - mówiła Świątek.