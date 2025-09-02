Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek powalczy z Amandą Anisimovą o półfinał US Open. Organizatorzy podjęli decyzję

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

W poniedziałkowy wieczór Iga Świątek w znakomitym stylu pokonała Jekaterinę Aleksandrową i awansowała do ćwierćfinału US Open. Polka zaimponowała dyspozycją, grając swój najlepszy dotychczas mecz podczas tegorocznej przygody w Nowym Jorku. Kilka godzin później okazało się, że na etapie najlepszej "8" raszynianka zmierzy się z Amandą Anisimovą. Organizatorzy opublikowali już plan gier na kolejny dzień zmagań. Wiemy już, kiedy dojdzie do rewanżowego starcia za finał Wimbledonu.

Iga Świątek i Amanda Anisimova podczas finału Wimbledonu, teraz zagrają ze sobą na US Open
Iga Świątek i Amanda Anisimova podczas finału Wimbledonu, teraz zagrają ze sobą na US Open

Iga Świątek rozpoczęła singlową rywalizację na US Open od zwycięstwa w 60 minut z Emilianą Arango, ale później przyszły dwa cięższe spotkania. W batalii z Suzan Lamens musiała niespodziewanie rozegrać trzecią partię, a w potyczce z Anną Kalinską dokonała powrotu ze stanu 1:5 w premierowej odsłonie, po obronie czterech setboli. Wczoraj raszynianka zmierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Na papierze zanosiło się na najbardziej wymagające dotychczas spotkanie dla naszej reprezentantki.

    W rzeczywistości losy pojedynku potoczyły się jednak inaczej. Odkąd Rosjanka popełniła fatalny błąd w ostatnim punkcie siódmego gema pierwszej partii, rozpoczęła się totalna dominacja 24-latki. Świątek złapała znakomity rytm, mądrze grała i świetnie serwowała. A rywalka była coraz bardziej wytrącona z uderzenia. Ostatecznie spotkanie zakończyło się efektownym zwycięstwem Igi - 6:3, 6:1.

      W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego poznaliśmy przeciwniczkę wiceliderki rankingu w potyczce o półfinał tegorocznego US Open w singlu. Nasza reprezentantka powalczy o miejsce w najlepszej "4" wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku z Amandą Anisimovą. Dojdzie zatem do rewanżowego starcia za finał Wimbledonu. Wówczas Polka pokonała Amerykankę 6:0, 6:0 w 57 minut.

      Tenisistka z USA zaprezentowała solidną formę w poprzedniej fazie, eliminując Beatriz Haddad Maię rezultatem 6:0, 6:3. Pytanie więc, jak zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych będzie nastawiona do kolejnej batalii ze Świątek - czy zdążyła wyrzucić z głowy to, co stało się w Londynie. Jeśli tak, a ponadto przekuje to w motywację - możemy spodziewać się bardzo ciekawej batalii.

        US Open: Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova

        Organizatorzy US Open opublikowali już plan gier na kolejny dzień zmagań, kiedy to zostanie dokończona faza ćwierćfinałowa w grze pojedynczej. Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova zostanie rozegrany w środę jako drugi od godz. 17:30 czasu polskiego, ale na pewnie nie rozpocznie się przed godz. 19:00 czasu polskiego. Wcześniej odbędzie się spotkanie Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur. Relacja z tego pojedynku będzie dostępna TUTAJ.

        Ostatni ćwierćfinał pań, z udziałem Naomi Osaki i Karoliny Muchovej, zaplanowano na sesję wieczorną. Początek spotkania w nocy ze środy na czwartek nie przed godz. 1:00 czasu polskiego. Batalia pomiędzy Japonką oraz Czeszką wyłoni półfinałową rywalkę dla zwyciężczyni meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO]
        Tenisistka w czarnej odzieży sportowej trzymająca rakietę demonstruje silne emocje oraz zaciskając pięść w geście triumfu, w tle rozmazana sylwetka sędziego na tle niebieskiego kortu.
        Iga Świątek
        Zawodniczka tenisa w fioletowej sukience sportowej skupiona w trakcie meczu na korcie tenisowym, z rakietą w dłoniach i gotowością do odbioru piłki
        Amanda Anisimova
        Dwie tenisistki w białych strojach sportowych stoją na korcie, trzymając okazałe trofea zdobyte w turnieju, w tle widoczna publiczność.
        Iga Świątek i Amanda Anisimova

