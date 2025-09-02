Iga Świątek powalczy z Amandą Anisimovą o półfinał US Open. Organizatorzy podjęli decyzję
W poniedziałkowy wieczór Iga Świątek w znakomitym stylu pokonała Jekaterinę Aleksandrową i awansowała do ćwierćfinału US Open. Polka zaimponowała dyspozycją, grając swój najlepszy dotychczas mecz podczas tegorocznej przygody w Nowym Jorku. Kilka godzin później okazało się, że na etapie najlepszej "8" raszynianka zmierzy się z Amandą Anisimovą. Organizatorzy opublikowali już plan gier na kolejny dzień zmagań. Wiemy już, kiedy dojdzie do rewanżowego starcia za finał Wimbledonu.
Iga Świątek rozpoczęła singlową rywalizację na US Open od zwycięstwa w 60 minut z Emilianą Arango, ale później przyszły dwa cięższe spotkania. W batalii z Suzan Lamens musiała niespodziewanie rozegrać trzecią partię, a w potyczce z Anną Kalinską dokonała powrotu ze stanu 1:5 w premierowej odsłonie, po obronie czterech setboli. Wczoraj raszynianka zmierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Na papierze zanosiło się na najbardziej wymagające dotychczas spotkanie dla naszej reprezentantki.
W rzeczywistości losy pojedynku potoczyły się jednak inaczej. Odkąd Rosjanka popełniła fatalny błąd w ostatnim punkcie siódmego gema pierwszej partii, rozpoczęła się totalna dominacja 24-latki. Świątek złapała znakomity rytm, mądrze grała i świetnie serwowała. A rywalka była coraz bardziej wytrącona z uderzenia. Ostatecznie spotkanie zakończyło się efektownym zwycięstwem Igi - 6:3, 6:1.
W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego poznaliśmy przeciwniczkę wiceliderki rankingu w potyczce o półfinał tegorocznego US Open w singlu. Nasza reprezentantka powalczy o miejsce w najlepszej "4" wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku z Amandą Anisimovą. Dojdzie zatem do rewanżowego starcia za finał Wimbledonu. Wówczas Polka pokonała Amerykankę 6:0, 6:0 w 57 minut.
Tenisistka z USA zaprezentowała solidną formę w poprzedniej fazie, eliminując Beatriz Haddad Maię rezultatem 6:0, 6:3. Pytanie więc, jak zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych będzie nastawiona do kolejnej batalii ze Świątek - czy zdążyła wyrzucić z głowy to, co stało się w Londynie. Jeśli tak, a ponadto przekuje to w motywację - możemy spodziewać się bardzo ciekawej batalii.
US Open: Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova
Organizatorzy US Open opublikowali już plan gier na kolejny dzień zmagań, kiedy to zostanie dokończona faza ćwierćfinałowa w grze pojedynczej. Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova zostanie rozegrany w środę jako drugi od godz. 17:30 czasu polskiego, ale na pewnie nie rozpocznie się przed godz. 19:00 czasu polskiego. Wcześniej odbędzie się spotkanie Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur. Relacja z tego pojedynku będzie dostępna TUTAJ.
Ostatni ćwierćfinał pań, z udziałem Naomi Osaki i Karoliny Muchovej, zaplanowano na sesję wieczorną. Początek spotkania w nocy ze środy na czwartek nie przed godz. 1:00 czasu polskiego. Batalia pomiędzy Japonką oraz Czeszką wyłoni półfinałową rywalkę dla zwyciężczyni meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova.
Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.