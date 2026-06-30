Po świetnym pierwszym secie, w drugim Iga Świątek zaczęła grać fatalnie, co w sekundzie przełożyło się na wynik 0:4. Generalnie w całym spotkaniu wiele było takich momentów, gdy gra obrończyni tytułu falowała, a o wygraną musiała usilnie walczyć w trzecim secie. Czy da się to wytłumaczyć?

Iga Świątek: Wyzwania historycznie trochę się powtarzają

Polka została zapytana o powtarzający się w tym sezonie schemat, gdy szczególnie w drugich setach zaczyna grać słabiej. Czy to spadek poziomu koncentracji, czy gry? Jest to temat, który porusza w rozmowach ze swoim sztabem, czyli Francisco Roigiem, Maciejem Ryszczukiem i Darią Abramowicz?

- Na pewno w trakcie kariery miałam różne momenty. Czasami słabo wchodziłam w mecze, czasem słabo w drugie sety. Więc te wyzwania historycznie trochę się powtarzają. Jest to coś, o czym rozmawiamy, ale na razie mam inne rzeczy, na których się skupiam - wyjawiła nasza gwiazda.

Polka raz jeszcze przyznała, że rzeczywiście dużo jest takich meczów, ale dochodzi inne zagrożenie. - To jest też tak, że im więcej się o tym myśli... A nie jest tak, że ma się jedno, pewne rozwiązanie. Staram się w tym sezonie być agresywna i intensywna na początku drugich setów, przez co popełniam bardzo dużo niewymuszonych błędów. Z drugiej strony zwolnienie tempa czasami też nie jest dobrą opcją, więc to wszystko zależy od meczu i przeciwniczki. Trzeba w pewnym sensie wyczuć, jak grać - uzewnętrzniła się Świątek.

- W tym sezonie, gdy zaczynałam czuć się za pewnie na korcie, to przyspieszałam grę, co zazwyczaj nie było dobrym pomysłem - dodała.

Więcej wkrótce...

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek Tolga Akmen EPA





Iga Świątek: Cieszę się, że w trzecim secie wróciłam do solidnej gry z pierwszej partii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport