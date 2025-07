Iga Świątek postraszona, oto jej rywalka w drugiej rundzie Wimbledonu. Ledwo ponad godzina

Amerykanka znakomicie otworzyła mecz poprzez wygraną pierwszego seta do trzech. W nim wystarczyło jej zaledwie jedno przełamanie, dzięki któremu wygrywała już 4:1. Co więcej, w całej partii nie przegrała żadnego gema przy własnym serwisie.

Drugi set nie pozostawił żadnych wątpliwości, która z zawodniczek zasłużyła bardziej na awans do kolejnej rundy. 23-latka przypieczętowała swoją doskonałą dyspozycję i zwyciężyła drugą partię do jednego. Co ciekawe jedyny gem, który przegrała, miał miejsce podczas własnego serwisu. To nie przeszkodziło jej jednak w dalszej grze i to ona znalazła się w drugiej rundzie Wimbledonu.