Iga Świątek postrachem dla rywalek. "Poinformowała konkurencję"

Świątek staje się postrachem dla rywalek

Gazeta podkreśla największą korzyść liderki rankingi jaką wyniosła z turnieju Porsche Grand Prix. "Świątek opuszcza Niemcy i wylatuje do Madrytu z bardziej cenniejszym bagażem niż luksusowe porsche - pewnością siebie. Wypracowała głęboką wiarę w to, że jest na dobrej drodze do tego, aby 10 czerwca po raz trzeci triumfować w Roland Garrosie. Nawet biorąc pod uwagę specyficzne warunki w Stuttgarcie, wyjątkowe ze względu na to, że turniej rozgrywany jest w hali i odbicie piłki oraz ślizganie się na korcie jest inne niż w pozostałych wiosennych turniejach na mączce, to 21-letnia Polka w niedzielę pokazała wszystkie powody dla których staje się postrachem dla rywalek."