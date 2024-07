Nieudany występ na Wimbledonie nie zmienił optyki na formę i przede wszystkim klasę Igi Świątek. Polka na trawie radzi sobie zdecydowanie najgorzej i od lat pozostaje to jej piętą achillesową. Polka jest jednak prawdziwą dominatorką "na mączce". W obecnym sezonie triumfowała w Rolandzie Garrosie, dopisując do swojego konta już piąty wielkoszlemowy tytuł.

Raszynianka została wyróżniona przez redakcję "ESPN", która umieściła ją w gronie 25 najlepszych młodych talentów XXI wieku . Zabrakło jednak dla niej miejsca na liście 100 najlepszych sportowców XXI wieku , co wzburzyło wielu kibiców, nie tylko z Polski. Wkrótce liderka rankingu WTA stanie przed szansą na kolejny wielki sukces - w Paryżu powalczy o złoto olimpijskie i jest wskazywana jako największa faworytka do tytułu.

Od 2023 roku Badosa niemal ciągle mierzy się z powracającymi problemami zdrowotnymi. Mimo to udało jej się zanotować najlepszy od roku start w wielkoszlemowym turnieju. W Wimbledonie dotarła do 4. rundy.

- W moim przypadku jedyne wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy, wiąże się z moim uporem. Staram się nigdy nie tracić wiary i chęci rozegrania ostatnich rund na dużych kortach przeciwko najlepszym graczom na świecie. To jest powód, dla którego walczę każdego dnia. To był niezwykle trudny rok. Kilkukrotnie dotarłam do decydujących faz turniejów. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest tam dotrzeć, dlatego chcę trwać w tej radości - zdradziła w wywiadzie.