Iga Świątek postawiła kropkę nad i. To będzie dla niej wyjątkowy finał

W sobotę mecz przerwany z powodu ciemności

W sobotę tego meczu nie udało się dokończyć i to mimo znakomitej momentami dyspozycji Świątek i świetnej sytuacji w drugim secie. Polka prowadziła 6:1, 5:2. Przy wyniku 5:3 miała trzy meczbole. Nie wykorzystała ich. Wickmayer wyrównała 5:5 i w tym momencie sędzia przerwała spotkanie.

Było za ciemno. Szczególnie w niecce kortu centralnego Legii widoczność drastycznie spadła. Na obiekcie są światła, ale nie nadające się nawet do tego, by rozgrywać przy takim oświetleniu mecze juniorów, a co dopiero spotkania WTA transmitowane przez telewizję. Decyzja była jak najbardziej słuszna.