Przed dziesięcioma laty Iga Świątek była wciąż juniorką. Największe juniorskie sukcesy świętowała w roku 2018, ale 2016 też był dla niej bardzo ważny. Postanowiła w mediach społecznościowych pochwalić się swoim sporym osiągnięciem.

Iga Świątek niebawem wystartuje w Australian Open

Już w poniedziałek Iga Świątek wystartuje w tegorocznym Australian Open. Mecz pierwszej rundy rozegra przeciw kwalifikantce, Yue Yuan z Chin, 84. tenisistką według rankingu WTA. Na ten mecz czekają nie tylko polscy kibice, ale także fani z całego świata, ciekawi, jak po wymagającym United Cup 24-latka poradzi sobie w pierwszej rundzie pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba"

Mecz Polki zaplanowany jest na poniedziałek, 19 stycznia, na 9:00. Nie tylko grą i bieżącym turniejem żyje jednak Iga Świątek. Postanowiła wziąć udział w popularnym aktualnie wyzwaniu, które podjęło już wielu sportowców i celebrytów na całym świecie. Pochwaliła się przy tym swoim dawnym triumfem.

Iga Świątek wzięła udział w #2016challenge

Świątek postanowiła wziąć udział w #2016challenge, które polegało na wrzucaniu swoich zdjęć z 2016 roku, by pokazać, jak wiele zmieniło się w ciągu 10 lat i gdzie jest się w tej chwili, a gdzie było wtedy. Polska tenisistka w tamtym czasie była jeszcze juniorką i nawet największe juniorskie sukcesy były wciąż przed nią.

Pokazała za to zdjęcie z wielkiego drużynowego zwycięstwa, a mianowicie wygranej w Junior Fed Cup, wersji Fed Cup dla młodszych zawodniczek. Pokazała radość z wygranego pucharu i tego, że udało jej się tego dokonać razem z koleżankami z reprezentacji.

"Wiele zmieniło się przez te 10 lat, ale tu byłyśmy my, wygrywające Junior Fed Cup po raz pierwszy. Co za podróż" - zauważyła Świątek. Pod zdjęciem wiele znanych i mniej znanych osób gratulowało jej dawnego osiągnięcia i cieszyło się razem z nią z tego, co przez kolejną dekadę udało jej się dokonać.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AKPA