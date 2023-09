Iga Świątek poruszyła serca Japończyków. Wystarczyły tylko dwa słowa

Iga Świątek po US Open zrobiła sobie krótką przerwę od rywalizacji. Do gry raszynianka wróci w Tokio, gdzie niebawem zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Mai Hontamą. 22-latka od pierwszych dni w Japonii cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych fanów, a podczas jednej z konferencji prasowych nasza gwiazda spełniła prośbę dziennikarzy i zwróciła się do nich w ich ojczystym języku.