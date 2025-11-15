Kapitan polskiej drużyny Dawid Celt nie ukrywa, także w rozmowie z Interią, że gdyby miał pełen komfort decyzyjny, czyli dokonywał selekcji z wszystkich dostępnych reprezentantek naszego kraju, w Arenie Gorzów nie zabrakłoby dwóch Magd, Linette i Fręch.

"Sztos", "dziena", ryp, pach, numer jeden spakowana". Spotkanie inne niż wiele

Z różnych powodów obie najlepsze, za plecami Igi Świątek, polskie singlistki nie pojawiły się w województwie lubuskim, więc mąż Agnieszki Radwańskiej musiał, jak to nazwał, "umiejętnie szyć". - Jest Kasia Kawa i Linda Klimovicova, która będzie debiutować w reprezentacji. Ma ogromny potencjał i mam nadzieję, że w przyszłości sporo da tej drużynie. Któryś raz jest z nami również Martyna Kubka, która świetnie odnajduje w roli deblistki, a także potrafi wejść i dać dobry trening, co też jest ważne w drużynie. Każdy ma jakąś rolę do spełnienia, tak że cieszę się z tego, co mam. Termin jest bardzo niewygodny, ciężko jest przekonać zawodniczki do gry w reprezentacji, więc po prostu będziemy szyć z tego, co mamy - powiedział Interii.

Po pierwszym meczu, wygranym z Nową Zelandią, śmiało można powiedzieć, że wszystkie zawodniczki uniosły ciężar spotkania. I nie tyle chodzi o klasę sportową przeciwniczek z Oceanii, ile o ciężar gatunkowy meczów przed polską publicznością, która obiekt wypełniła praktycznie do ostatniego miejsca. Organizatorzy szacują, że na trybunach zasiadło około 5 tysięcy widzów.

Nieco trudniejszą przeprawę miała w meczu otwarcia Kawa, następnie Świątek dała 43 minutowy koncert, a na deser znakomicie zaprezentował się eksperymentalnie złożony debel, w którym wystąpiły grająca od tego roku w polskich barwach Klimovicova oraz rówieśniczka Igi, 24-letnia Kubka. Pokonały w dwóch setach 6:2, 6:2 rywalki, w których szeregach wystąpiła Erin Routliffe, dwukrotna triumfatorka US Open w grze podwójnej, również z tego roku.

I właśnie temat tego ostatniego meczu sprawił, że Świątek "odpaliła" się na spotkaniu z mediami. A cała sytuacja przy okazji pokazała, że wewnątrz grupy panuje właściwa atmosfera.

- Co najbardziej zapamiętam? Zapamiętam debla, którego dziewczyny zagrały, bo naprawdę grały świetnie - zaczęła Iga.

- Oooouu... - nie mogła powstrzymać się siedząca po jej prawicy Kubka, zbudowana tym stwierdzeniem.

- Nie no, serio - potwierdziła Świątek patrząc koleżance w oczy, a po tych słowach w reakcji wybuchł śmiech na sali.

Roześmiany Dawid Celt rzucił tylko, że "to nie było ustalone", a Świątek kontynuowała: - Rzadko kiedy mam okazję oglądać tenis z perspektywy kogoś, kto siedzi obok kortu. Fajnie było widzieć, jak dziewczyny właściwie dominują i potrafią utrzymać intensywność do końca niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie siatki, więc sztos.

Martyna Kubka odpowiedziała tylko krótkim zwrotem "dziena", a wtedy Celt dołożył trochę zakulisowych informacji, dodając do tego dawkę humoru.

- Jeżeli mogę dodać, z dziewczynami mam tak, że Iga mówi rok temu: "trenerze, nie nie, ja nie umiem grać debla, nie gram debla", a później wychodzi i ryp, Siniakova, pach, spakowana numer jeden na świecie. Linda teraz mówi: "Nie, ja debla nie, debla grałam półtora roku temu". I dwukrotna mistrzyni US Open odprawiona z kwitkiem. Fajnie mam z tymi dziewczynami - opowiedział kapitan.

Wracając do Igi Świątek i jej meczu z Elyse Tse, w którym nasza zawodniczka straciła tylko jednego gema w drugim secie, gdy była na kursie do ustanowienia najszybszego zwycięstwa w zawodowej karierze, odniosła się do największego wyzwania. Niełatwo bowiem, przy takim wyniku i pełnej kontroli w starciu z rywalką z 909. miejsca w rankingu WTA, cały czas utrzymać koncentrację. Jaki jest przepis?

- Po prostu staram się nie zwracać uwagi na to, jaki jest wynik. W tenisie momentum szybko może się zmienić, ale wiedziałam, że kontynuując to, jak zaczęłam mecz, mogę wywrzeć większą presję na przeciwniczce. Przyznam, że wszystko układało się po mojej myśli, więc nie była to dla mnie bardzo wymagająca sytuacja - odparła liderka kadry.

Z Gorzowa - Artur Gac

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek nie kryła swojej radości po wygranej w deblu wspólnie z Katarzyną Kawą Jorge Guerrero / AFP AFP

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Linda Klimovicova i Martyna Kubka w meczu Billie Jean King Cup Lech Muszyński PAP