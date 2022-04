​Iga Świątek porównuje gotowanie do tenisa. "Tak postępuje perfekcjonista"

Oprac.: Michał Ruszel Iga Świątek

Iga Świątek w felietonie napisanym dla "BBC" opowiada o drodze, jaką przeszła od wygranej w Roland Garros do stania się czołową postacią światowego rankingu. Nie zabrakło też porównania tenisa do... gotowania. "Tak, to wciąż odrobinę abstrakcyjne, że zostałam numerem jeden w światowym rankingu, ale to, co wiem na pewno, to że nie zmienia to mojego podejścia do pracy." - dodaje Świątek w felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Zdjęcie Iga Świątek / AFP/AFP KARIM JAAFAR/ / AFP