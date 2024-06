Iga Świątek porównana do... papieża, a to jeszcze nie koniec. Co za wyobraźnia

Iga Świątek do Paryża w tym roku przyjeżdżała z bardzo jasnym celem. Tym było oczywiście wygranie czwartego turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa, a piątego w całej karierze naszej zawodniczki. Rola pierwszej rakiety świata była jasna. Świątek przed turniejem uważana była za murowaną faworytkę do wygranej i faktycznie udało jej się z tego zadania wywiązać, choć na drodze do pucharu miała jeden, bardzo poważny problem. Reklama

Mowa oczywiście o pojedynku drugiej rundy przeciwko Naomi Osaka. Była mistrzyni postawiła Polce bardzo trudne warunki i Świątek musiała nawet bronić piłek meczowych w trzecim secie. - W meczach Igi nie było żadnych niespodzianek z wyjątkiem tego z Osaką. Nie musimy się przy nich emocjonować ani drżeć o wynik i to jest paradoksalnie lepsze od nerwów o wynik, tak jak myśleliśmy, czy Agnieszka Radwańska będzie w stanie ograć Serenę Williams - ocenił Tomasz Wolfke w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Iga Świątek porównana do... Jana Pawła II. Tego nikt się nie spodziewał

Komentator chwali rywalkę naszej pierwszej rakiety świata i zaznacza, że Polka kolejny raz udowodniła swoją niesamowitą klasę, porównując Świątek do jej idola Rafaela Nadala. - Włoszka w finale pokazała mnóstwo fajnych, energicznych uderzeń, ale nawet jak przeciwniczka takiego kalibru jak Paolini gra swój najlepszy tenis na tej nawierzchni, to i tak w każdym elemencie Iga jest lepsza. Pod względem gry na kortach ziemnych jest fenomenalna. To Nadal w spódnicy. Prezentuje wszystkie cechy takie same jak Hiszpan, oczywiście w trochę skromniejszym, bo kobiecym wydaniu - dodał Wolfke. Reklama

Oczywiście takiego porównania można było się jak najbardziej spodziewać, ale to, na co wpadł komentator, myśląc o globalnej marce Świątek, jest absolutnie szalone. - Jeśli chodzi o popularyzację Polski na świecie, to jest ona postacią na poziomie Zbigniewa Bońka czy Roberta Lewandowskiego, a w kulturze ogólnej na poziomie Jana Pawła II i Lecha Wałęsy. Jest fantastyczną ambasadorką chyba najważniejszego indywidualnego kobiecego sportu na świecie - dodał niespodziewanie Wolfke.

Oczywiście Świątek jest globalną marką i wielką ambasadorką Polski na całym świecie, ale o ile porównania do Nadala są naturalne, o tyle tych do Jana Pawła II i Lecha Wałęsy z pewnością nasza gwiazda spodziewać się nie mogła.

Reklama Iga Świątek w finale Roland Garros. "Cieszę się, że byłam konsekwentna". WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek z trofeum Rolanda Garrosa / PAP/EPA/YOAN VALAT / PAP

Iga Świątek ma za sobą kolejny, wspaniały turniej French Open w Paryżu / DIMITAR DILKOFF / AFP / AFP