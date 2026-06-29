Iga Świątek pominięta. Tuż przed startem Wimbledonu. Zamiast niej dwie faworytki

Trzy lata i dziesięć miesięcy. Tak długo nie widzieliśmy Sereny Williams w turnieju wielkoszlemowym jako singlistki. Ostatni w tej roli mecz rozegrała 3 września 2022 roku.

W III rundzie US Open amerykańska ikona uległa wówczas Australijce Ajli Tomljanović 5:7, 7:6(4), 1:6. Spotkanie trwało aż 3 godziny i 5 minut. W decydującym secie Williams obroniła pięć piłek meczowych.

Serena Williams wraca do wielkiej gry. Mówi o faworytkach. Ani słowa o Idze Świątek

Na konferencji prasowej w Londynie 44-letnia Williams chętnie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Były lekkie i nie wymagały werbalnej gimnastyki. Czy śledziła na bieżąco wydarzenia w światowym tenisie, kiedy sama nie startowała?

- Śledziłam tenis cały czas. Naturalnie nie wszystkie mecze i nie wszystkie turnieje. Oglądałam głównie Wielkiego Szlema. Z dużym zainteresowaniem patrzę zawsze na grę Aryny Sabalenki. Uwielbiam ją za dynamikę na korcie. Bardzo lubię też Mirrę Andriejewą.

Legenda wymieniła dwa nazwiska, wskazując na Białorusinkę i Rosjankę. Iga Świątek, broniąca tytułu mistrzyni Wimbledonu, nie została zauważona. Ale niewykluczone, że... utytułowana Amerykanka dostrzeże walory najlepszej polskiej tenisistki już w najbliższą sobotę.

Tego dnia może dojść do pojedynku Świątek - Williams. Stawką będzie awans do 1/8 finału. Najpierw obie zawodniczki muszą jednak pokonać dwie pierwsze przeszkody.

Na kort wyjdą we wtorek. Polka zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend (14:30). Weteranka stanie z kolei naprzeciw Australijki Mayi Joint (18:00).

- Wiem, że żadna rywalka nie chciała trafić na mnie już w I rundzie - przyznaje bez fałszywej skromności Williams. - Nie jest to nic zaskakującego. To naturalne, że w turnieju wielkoszlemowym chcesz złapać rytm, zagrać najpierw z kimś, kogo znasz. W tej chwili nikt nie wie, jak bardzo mogła zmienić się moja gra i czego ode mnie oczekiwać.

Tymczasem na korcie zameldowała się już Maja Chwalińska. Relację live z jej pierwszego występu w Wimbledonie znajdziesz TUTAJ.

Iga Świątek AFP

Aryna Sabalenka William West AFP

Mirra Andriejewa Greg BAKER AFP

Serena Williams JULIEN DE ROSA AFP





Iga Świątek: Taylor Townsend ma wyróżniający się styl i nie będzie to łatwa pierwsza runda Polsat Sport