Iga Świątek pominięta! Nie postawił na nią nikt

Oprac.: Tomasz Czernich Iga Świątek

Już w poniedziałek rozpoczną się mecze głównej drabinki US Open. Z pozycji liderki światowego rankingu przystąpi do rywalizacji Iga Świątek. W mediach społecznościowych turnieju pojawił się materiał, w którym gwiazdy tenisa typowały swoich faworytów do końcowego triumfu. Na Polkę... nie postawił nikt.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA ELSA/EG / EG / AFP