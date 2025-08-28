Iga Świątek pokonała Lamens, ale co wydarzyło się potem. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek wróciła już na dobre tory i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Polka pierwsze miesiące tego sezonu miała przeciętne, ale po czasie można z pełną świadomością stwierdzić, że jej współpraca z Wimem Fissettem potrzebowała zwyczajnie czasu na dotarcie się. Nasza gwiazda pierwsze oznaki poprawy zaczęła pokazywać podczas rywalizacji w Roland Garros.

Tam jej droga zakończyła się na półfinale, ale pozostawiła bardzo dobre odczucia. Jak się okazało, to właśnie z Fissettem udało się "odczarować" nawierzchnię trawiastą. Kilka dni spokojnych treningów na Majorce sprawiło, że Świątek odnalazła porozumienie z kortami, które dotychczas były jej tenisowym nemezis. To poskutkowało znakomitymi wynikami - finałem w Bad Homburg i triumfem w Wimbledonie.

"Świątek przetrwała". Trudny bój Polki, jest komunikat US Open

Dobra dyspozycja nie uciekła po przenosinach na szybkie korty do USA. Świątek pierwszy raz w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati i jako faworytka do tytułu przyjechała na US Open. Nasza gwiazda rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od pewnej wygranej z Emilianą Arango, a w kolejnym meczu mierzyła się z Suzan Lamens. Wydawało się, że to powinna być kolejna bardzo prosta przeprawa.

Nic bardziej mylnego. O ile pierwszy set należał do tych łatwych, o tyle kolejnego Iga przegrała i do zamknięcia meczu potrzebowała trzeciej partii. W tej na całe szczęście zwyciężyła 6:4 i zameldowała się w kolejnej rundzie. W mediach społecznościowych US Open błyskawicznie pojawił się wpis. "Iga Świątek przetrwała w trzech" - czytamy w pierwszym z komunikatów.

"Zaprawiona w bojach. Iga Świątek broni się przed genialnym atakiem Lamens i utrzymuje szansę na wygraną w US Open!" - czytamy w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych turnieju. W trzeciej rundzie na Polkę czekać będzie rozstawiona z numerem dwadzieścia dziewięć Anna Kalinska, z którą Iga mierzyła się niedawno w turnieju w Cincinnati.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek podczas meczu z Lesley Pattinamą Kerkhove, Wimbledon 2022 TAKUYA MATSUMOTO AFP

Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open Sarah Stier AFP