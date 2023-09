Iga Świątek pokazała wyjątkowe zdjęcie. Spełniła swoje wielkie marzenie

Ostatni turniej wielkoszlemowy w tym sezonie dobiega końca. Podczas gdy Carlos Alcaraz wciąż ma szansę na obronę tytułu w Nowym Jorku, tyle samo szczęścia nie miała niestety Iga Świątek. Ubiegłoroczna triumfatorka US Open w rywalizacją pożegnała się na etapie ⅛ finału, kiedy to na jej drodze stanęła Jelena Ostapenko. Łotyszka wyeliminowała z dalszej gry pierwszą rakietę świata, wygrywając 3:6, 6:3, 6:1.

Po porażce z Jeleną Ostapenko nasza tenisistka wyjawiła, że zamiast na wakacje, po US Open wróci do ojczyzny. "Po każdym Szlemie jechałam na wakacje, ale teraz chcę jechać do domu, bo przyznam szczerze, że tęsknię za domem. Być może zostanę tu jeszcze dzień, może dwa, ale jeśli chodzi o dalsze turnieje to... dam znać" - oznajmiła podczas konferencji prasowej.