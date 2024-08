Iga Świątek pokazała nowy strój przed US Open. W sieci zawrzało, kibice bezlitośni. "Masakra"

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju - US Open. Przed meczami pierwszej rundy Iga Świątek sprawiła niemałą niespodziankę i na nowojorskich kortach podczas pokazowego turnieju “Stars of the Open” zaprezentowała się w nowym stroju. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Ich zdania były jednak mocno podzielone.