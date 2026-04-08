Iga Świątek pokazała nagranie z Hiszpanii. Tego jeszcze tam nie było

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Iga Świątek wciąż przebywa na Majorce w Rafa Nadal Academy. W ostatnich kilku dniach media społecznościowe obiegały filmiki Polki trenującej na korcie ziemnym pod batutą Francisco Roiga i ze wsparciem samego 22-krotnego zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych. Teraz pokazała nagranie z innej części kompleksu zlokalizowanego w Manacor. W 3 godziny uzyskała 20 tysięcy polubień.

Iga Świątek na siłowni, w sportowej czapce i różowej koszulce, siedzi obok sprzętu, po lewej wykonuje przysiady
Iga Świątek na siłowniRobert PrangeGetty Images

We wtorek pisaliśmy o rozmachu z jakim w latach 2014-2016 zbudowana została Akademia Rafaela Nadala. Przypomnijmy, że zawiera w sobie 45 kortów tenisowych (23 twarde, 22 ziemne, w tym 34 zewnętrzne), 7 padlowych, 2 squshowe, 25-metrowy basen, boisko do piłki nożnej, restaurację, kawiarnię, muzeum, szkołę Rafa Nadal International School, akademik dla 140 osób i siłownię.

Przebywająca obecnie w Manacor Iga Świątek korzysta z pierwszej i ostatniej z wymienionych opcji. "RNA" regularnie wrzuca w ostatnich dniach filmiki, na których widać Raszyniankę trenującą pod okiem nowego szkoleniowca Francisco Roiga oraz - co ciekawe - samego Nadala, który również daje Polce swoje wskazówki. Teraz też już wiemy, że nie unika ona w Hiszpanii także ćwiczeń z ciężarami.

W środę na Instagramie pojawił się post łączony (w formie rolki) czwartej tenisistki rankingu WTA oraz akademii.

Długie dni intensywnej pracy [z ang. grinding - red.] w @rafanadalacademy w świetnej atmosferze. Takie bloki treningowe zawsze dają mi ogromną satysfakcję i bardzo się cieszę, że znów mogę tego doświadczyć
napisała Świątek

"Bardzo podobają mi się wszystkie filmy z siłowni, które do tej pory udostępniliście" - dodała tenisistka, zwracając się do kibiców.

Pierwszy sprawdzian pod wodzą Roiga już na dniach. Turniej WTA 500 w Stuttgarcie rusza 13 kwietnia.

