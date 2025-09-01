Iga Świątek pokazała, jak spędza czas przed meczem z Rosjanką. Nie może narzekać na nudę

Iga Świątek idzie jak burza w tegorocznej edycji US Open. Polka zmagania na nowojorskich kortach rozpoczęła od pojedynku z Emilianą Arango, który wygrała 6:1, 6:2. W kolejnym etapie rywalizacji nasza tenisistka odprawiła z kwitkiem Suzan Lamens po sześciosetowej batalii. W trzeciej rundzie raszynianka wyeliminowała Annę Kalinską po pasjonującym dwusetowym meczu 7:6(2), 6:4. Tym samym awansowała ona do 1/8 finału, w którym zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową.

W przeddzień meczu IV rundy US Open z Jekateriną Aleksandrową, Iga Świątek postawiła na sprawdzony sposób na regenerację - spacer po Central Parku. Liderka światowego rankingu WTA zatrzymała się w hotelu The Plaza, położonym tuż przy południowym wejściu do tego zielonego kompleksu. To miejsce, które Polka zna już z ubiegłorocznego turnieju w Nowym Jorku.

"W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej przyrody" - tłumaczyła Świątek podczas jednego z wcześniejszych wywiadów.

Central Park to jedno z nielicznych miejsc na Manhattanie, gdzie można na chwilę oderwać się od miejskiego zgiełku. Nic więc dziwnego, że to właśnie tam Iga Świątek postanowiła naładować baterie przed meczem z Rosjanką. Podczas spaceru polskiej tenisistki doszło do wyjątkowego spotkania, które sportsmenka uwieczniła w mediach społecznościowych. W Parku spotkała bowiem na wyjątkowo odważną wiewiórkę, która chętnie pozowała przed obiektywem telefonu Świątek. Już po powrocie do hotelu Polka oddała się swojej kolejnej pasji - układała bowiem klocki Lego.

Iga Świątek ładuje baterie przed meczem z Aleksandrową Instagram/iga.swiatek materiał zewnętrzny

W poniedziałek Iga Świątek zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową o awans do ćwierćfinału US Open. Rosjanka prezentuje bardzo wysoką formę - w trzech meczach straciła zaledwie 10 gemów. Ich bilans meczów to 4:2 dla Polki, ale na kortach twardych obie panie mają remis 2:2. To zapowiada niezwykle wyrównane i trudne spotkanie.

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open Matthew Stockman AFP

Iga Świątek Angela Weiss AFP

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP