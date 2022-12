Iga Świątek i "Całe życie z bałwanami"

Świątek wypomniała mu to w poście na Instagramie. Na zdjęciu, które opublikowała tenisistka, pozuje wraz ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim i psycholożką Darią Abramowicz. Cała trójka wskazuje wymownie na koszulkę, którą ma na sobie Ryszczuk. A tam... widniał podpis: "Całe życie z bałwanami".

"Co Maciej Ryszczuk chciał nam powiedzieć? Wie tylko on" - skwitowała rozbawiona Świątek.