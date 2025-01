Iga Świątek pogrążyła Czeszkę, po chwili powtórzyła gest Coco Gauff. Krótki przekaz

Iga Świątek w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open zmierzyła się z Kateriną Siniakovą , która jest specjalistką od gry podwójnej. Czeszka w deblu wygrywała każdy z wielkoszlemowych tuniejów, jest też mistrzynią olimpijską z Tokio, z kolei w Paryżu wywalczyła złoto w grze mieszanej. W singlu nie radzi sobie już tak dobrze, a w Melbourne do tej pory najdalej dotarła do drugiej rundy.

Iga Świątek z awansem w Australian Open