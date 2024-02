Iga Świątek podsumowała występy na Bliskim Wschodzie. "To wszystko pozostawia pewien ślad"

Iga Świątek w dwóch pierwszych turniejach WTA rangi 1000 osiągnęła świetne wyniki. W Duasze triumfowała, natomiast w Dubaju doszła do półfinału, gdzie przegrała z Rosjanką Anną Kalinską. Teraz Polka w mediach społecznościowych zamieściła wpis, w którym podsumowała te występy i ile ją to kosztowało. "Prawie trzy ciężkie tygodnie, nieustanna praca nad koncentracją, granie jakościowych meczów, konfrontowanie się z wymagającymi przeciwniczkami - to wszystko zostawia pewien ślad" - stwierdziła.