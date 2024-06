Iga Świątek podjęła decyzję ws. występu w Berlinie. Nie jest dobrze, ostateczny komunikat

Chociaż liderka rankingu WTA znajdowała się na wstępnej liście startowej do turnieju WTA 500 w Berlinie, to trener Tomasz Wiktorowski dość jasno sygnalizował, że ostateczna decyzja o starcie Polki jeszcze nie zapadła . Dzisiaj organizatorzy imprezy w stolicy Niemiec przekazali specjalny komunikat, w którym poinformowali, że 23-latka nie weźmie udziału w prestiżowych zmaganiach.

Złe wieści dla kibiców. Nie zobaczą Igi Świątek w stolicy Niemiec

Dla kibiców to z pewnością spory cios, bowiem szykowali się na święto z udziałem naszych reprezentantów w Berlinie . Tym bardziej, że w dniu ćwierćfinałów turnieju WTA 500 w tej samej lokalizacji odbędzie się mecz Polska - Austria w ramach fazy grupowej piłkarskiego Euro. Decyzja Świątek wydaje się jednak jak najbardziej zrozumiała. Tym bardziej, że przed nią kolejne wyzwania - właśnie w postaci Wimbledonu czy chociażby igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie będzie główną kandydatką do złota. Iga jasno zasugerowała, że potrzebuje więcej czasu na odpoczynek po intensywnym czasie zmagań.

Wiele wskazuje na to, że Iga nie weźmie udziału w żadnym turnieju na trawie przed wielkoszlemowym Wimbledonem. W tym momencie jedyną opcją na występ jest wzięcie dzikiej karty do turnieju WTA 500 w Eastbourne lub WTA 500 w Bad Homburg, w tygodniu poprzedzającym rywalizację na londyńskiej trawie. Wielce prawdopodobne, że Polka spędzi jednak ten czas już w stolicy Wielkiej Brytanii, by jak najlepiej przygotować się do kolejnej ważnej imprezy w tegorocznym kalendarzu rozgrywek.