Iga Świątek podjęła decyzję. Ostatni szlif w doborowej obsadzie!

Ile spotkań zagra Iga Świątek w United Cup? To zależy od wyniku reprezentacji

Głównie dlatego, że rok temu nie było czegoś takiego jak United Cup. To nowe rozgrywki, które mają wielki budżet (15 milionów dolarów) i potrwają od 29 grudnia do 8 stycznia. Polska zagra w fazie grupowej z Kazachstanem i Szwajcarią w Brisbane, co oznacza, że Igę Świątek czekają potyczki z Julią Putincewą oraz Belindą Bencic. A co będzie dalej - to już zależy od wyników całej reprezentacji. Jeśli Polska dotrze do finału, liderka rankingu WTA rozegra łącznie pięć spotkań. Tyle zwykle Świątek ma w normalnym turnieju. Pojedynki finałowe zaplanowano na Ken Rosewall Arena w Sydney w niedzielę 8 stycznia.