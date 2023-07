Nie wszyscy rozumieją, dlaczego Iga Świątek zdecydowała się na udział w turnieju w Warszawie, wszak to zawody o niskiej randze (WTA 250). Sama zainteresowana przyznaje, że gra w Polsce jest "specyficzna", lecz ani myśli z niej zrezygnować. To ukłon w stronę kibiców, ale nie tylko. To również szansa na przygotowanie się do zbliżającego się wielkimi krokami US Open. "Mnie będzie trochę ciężej skupić się na pracy, ale na pewno to jest super wyzwanie" - opowiada tenisistka.