Iga Świątek pod ścianą. Sztab Polki musiał interweniować. I nagle taki zwrot

Tomasz Brożek

W pierwszym secie meczu z Anną Kalinską w trzeciej rundzie US Open Iga Świątek znalazła się pod ścianą. Jej rywalka prowadziła już bowiem 5:1, będąc o krok od objęcia prowadzenia w całym spotkaniu. Wówczas Polka zwróciła się jednak o pomoc do swojego sztabu, która - jak widać - okazała się skuteczna. 24-latka odwróciła bowiem ostatecznie losy pierwszej partii, wygrywając ją po tie-breaku. O tym, czego dotyczyły płynące w jej stronę podpowiedzi, Iga Świątek opowiedziała podczas pomeczowej konferencji.

Iga Świątek kontynuuje swój zwycięski marsz na nowojorskich kortach. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego nasza wiceliderka rankingu WTA wywalczyła awans do czwartej rundy US Open, choć nie obyło się bez problemów.

Rywalką Polki była obecnie 29. rakieta świata - Rosjanka Anna Kalinska. 26-latka podeszła do starcia z Igą Świątek bez strachu przed klasą swojej rywalki i w efekcie wykorzystując błędy mistrzyni Wimbledonu, prowadziła już w pierwszym secie 5:1.

Nawet w tak trudnym położeniu nie można jednak skreślać Igi Świątek. Raszynianka zdołała bowiem wejść na odpowiednie tory i odwrócić losy tej partii, ostatecznie wygrywając ją po tie-breaku. A później poszła za ciosem, wygrywając drugą odsłonę meczu 6:4, dzięki czemu zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowych zmagań.

Jak sztab Igi Świątek pomógł jej w meczu z Kalinską? Polka zabrała głos

W wyjściu z kryzysu pomógł Idze Świątek jej sztab dowodzony przez jej belgijskiego szkoleniowca Wima Fissette'a. O szczegółach tej pomocy polska tenisistka opowiedziała podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- Co usłyszałaś od swojego sztabu przy stanie 1:5? Bo podbiegłaś tam po rady i wskazówki - zapytał Igę Świątek jeden z dziennikarzy.

- Szczerze mówiąc, przez cały mecz w zasadzie, cały czas coś do mnie mówili, więc akurat konkretnie przy tym stanie 1:5 nie wiem, co tam padło. Ale wydaje mi się, że coś na temat mojego bekhendu - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek. I dodała, że później już przez cały mecz "starała się pilnować techniki".

Druga tenisistka światowego rankingu opowiedziała także między innymi o tym, jak z jej perspektywy przebiegało całe spotkanie.

- Na pewno to nie był łatwy mecz, zwłaszcza po takim początku. Cieszę się, że zdołałam powrócić i grać lepiej. Na pewno na początku pierwszego seta popełniłam błędy, których chciałabym unikać. Natomiast Anna przy tym świetnie grała. Jestem więc zadowolona, że wróciłam do meczu i wciąż utrzymywałam pozytywne nastawienie, próbując rozwiązywać swoje problemy na korcie - stwierdziła.

O awans do ćwierćfinału US Open Iga Świątek powalczy z kolejną Rosjanką - Jekatieriną Aleksandrową, która w swoim ostatnim meczu ograła reprezentantkę Niemiec Laurę Siegemund.

