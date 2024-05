Kilka minut po zakończeniu spotkania Polka udzieliła wywiadu na korcie. W rozmowie z organizatorami doceniła grę Japonki i przyznała, że cieszy ją powrót Osaki do rywalizacji. Po chwili zmieniła jednak temat i zwróciła się do zgromadzonych na trybunach kibiców.

"Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, przepraszam, że w ogóle to poruszam. Mam ogromny szacunek dla was, kibiców, i wiem, że gramy właściwie dla was, bo to rozrywka i to dzięki wam zarabiamy pieniądze. Ale czasami, pod dużą presją, kiedy krzyczycie coś w czasie wymian albo tuż przed returnem jest bardzo, bardzo trudno się skoncentrować" - mówiła.