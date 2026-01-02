Iga Świątek pod lupą. Zapadł werdykt na 5 lat. "To jakiś żart"

Iga Świątek przebywa już na Antypodach, gdzie niebawem (18 stycznia) wystartuje Australian Open. Zanim jednak Polka powalczy o skompletowanie karierowego Wielkiego Szlema, będzie broniła barw reprezentacji Polski w turnieju United Cup w Sydney. Nasza kadra zmierzy się w grupie z Niemcami oraz Holandią, a 24-latka już ostro trenuje przed premierowym bojem z Evą Lys.

Choć nastał już 2026 rok, a przed nami emocje związane z nowym sezonem, wciąż trwają analizy tego, co wydarzyło się w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Andy Roddick w rozmowie opublikowanej na swoim kanale wziął pod lupę pięć czołowych tenisistek światowego rankingu, a towarzyszyli mu Mike Hayden oraz Jon Wertheim.

Były amerykański lider światowego w rankingu w niezwykle ciepłych słowa wypowiedział się na temat Igi Świątek, zachwycając się zwłaszcza jej triumfem na Wimbledonie oraz w Cincinnati, genialnym serwisem oraz tym, jak zdołała odwrócić losy swojego sezonu, który koniec końców był dla niej niezwykle udany.

Przy okazji wybiegł przy tym myślami w przyszłość, wróżąc kolejne wielkie sukcesy naszej tenisistce.

- Przez cały rok była numerem dwa. Spójrzmy, na jej całkowity dorobek w Wielkim Szlemie i na to, w jakim znajduje się towarzystwie. A potem wróćmy do tej rozmowy. (...) Ona znów wygra Rolanda Garrosa i to wielokrotnie. To wróci. Nie będzie borykała się z problemami mentalnymi rok w rok na tym etapie sezonu.

Tenis. Iga Świątek chwalona za 2025 rok. Już wróżą kolejne sukcesy Polki

Nad całokształtem kariery rozpływał się podczas rozmowy Mike Hayden, który wręcz nie mógł uwierzyć w liczby, które wykręca Iga Świątek.

Dwukrotnie sprawdzałem statystyki, dotyczące jej kariery, bo coś mi tu nie pasowało. Ona już zanotowała 404 wygrane w karierze przy zaledwie 92 porażkach

- A ma dopiero 24 lata - dodał Jon Wertheim.

- To jakiś żart - spuentował całą sprawę Andy Roddick, nie kryjąc swojego zachwytu Polką.

- Będzie lepsza niż większość członków Galerii Sław. W tę stronę zmierza. Jest tak dobra - podkreślił przy tym.

Triumfator US Open z 2003 roku został zapytany także o to, czy widzi Igę Świątek wśród głównych faworytek najbliższego Australian Open. Odparł, że tak i dotyczy to nie tylko najbliższej wielkoszlemowej imprezy na Antypodach, ale też w zasadzie każdego turnieju, który zostanie rozegrany w ciągu najbliższych pięciu lat.

- Zawsze jest jedną z faworytek. Świetnie grała poprzednim razem w Australii. To nie jest tak, że źle weszła w miniony rok - powiedział Andy Roddick. I dodał:

Pójdę o krok dalej. Wskażcie dowolną imprezę w ciągu najbliższych pięciu lat, a moja odpowiedź będzie brzmiała prawdopodobnie "tak". Taka dobra jest Iga Świątek. Po prostu

