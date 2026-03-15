Iga Świątek stara się pokazywać zawsze dobrą minę do złej gry. Mimo przegranej w Indian Wells Polka doceniła czas, który spędziła w Kalifornii. Postanowiła pochwalić się w sieci zdjęciami z tego okresu. Przy okazji pokazała również tatuaż Darii Abramowicz.

Iga Świątek pokazała zdjęcia z Kalifornii

Po przegranej w Indian Wells Iga Świątek powoli szykuje się do turnieju w Miami, który wystartuje już 17 marca. To oznacza, że Polka mogła jeszcze parę ostatnich chwil poświęcić na wizytę w pięknych miejscach Kalifornii. W jej mediach społecznościowych pojawiło się podsumowanie czasu spędzonego w tym stanie.

Był czas nie tylko na treningi, ale również zwiedzanie. Świątek pokazała fotografie znad oceanu i pochwaliła się pięknymi widokami, które mogła oglądać w ostatnim czasie. Nie zabrakło też zdjęć z samego turnieju oraz treningów. Jedno mogło zwrócić szczególną uwagę.

Iga Świątek na zdjęciu z Darią Abramowicz. Uwagę przykuł tatuaż

Na jednym ze zdjęć widać, jak na korcie Iga Świątek rozmawia m.in. z Darią Abramowicz. Psycholożka towarzyszyła jej na treningu. Fotografia uchwyciła również to, czego wcześniej nie można było zauważyć w kontekście Abramowicz - chodzi o tatuaż. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze doniesienia w tej sprawie.

Okazało się, że na lewym ramieniu członkini sztabu Igi Świątek wytatuowała sobie Wieżę Eiffla i zamieściła na niej dwie daty - 2 i 7 sierpnia 2024. Całość ma symboliczne znaczenie. Te dwie daty to momenty zdobycia medali przez podopieczne Abramowicz. 2 sierpnia 2024 Iga Świątek zdobyła brązowy medal olimpijski, a 7 sierpnia Aleksandra Mirosław została jedyną na tych igrzyskach polską mistrzynią olimpijską. Widać, że psycholożka jest bardzo dumna z ich osiągnięć.

Świątek, Abramowicz

Daria Abramowicz i Iga Świątek

Napoli – Lecce. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports