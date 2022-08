Iga Świątek pobiła rosyjską legendę! Kosmiczny wynik Polki

4 kwietnia Iga Świątek wskoczyła na czoło rankingu WTA, zastępując Australijkę Ashleigh Barty, która ogłosiła zakończenie kariery. Polka udźwignęła presję związaną z tak wielkim wyróżnieniem i od lutego do lipca była niepokonana, notując passę 37 zwycięstw. Rozpędzoną 21-latkę zatrzymała dopiero na Wimbledonie Alize Cornet.

Iga Świątek wciąż króluje w rankingu WTA

W opracowywanym od 3 listopada 1975 rankingu WTA z prowadzenia cieszyło się jak dotąd 28 zawodniczek. Najdłużej - bo przez 377 - na szczycie utrzymywała się Niemka - Stefanie Graf.

Iga Świątek pod tym względem zajmuje 16. miejsce w zestawieniu historycznym. Polka wyprzedziła właśnie Rosjankę Marię Szarapową i Amerykankę Tracy Austin. By dogonić kolejną zawodniczkę - Dinarę Safinę, 21-latka będzie potrzebowała jeszcze kolejnych czterech tygodni. Iga Świątek przygotowuje się obecnie do startu na US Open. W pierwszej rundzie gwiazda z naszego kraju zagra z Jasmine Paolini. Wiadomo już, że mecz ten rozegrany zostanie na korcie Louisa Armstronga we wtorek, 30 sierpnia o godzinie 11:00 miejscowego czasu. Oznacza to, że Świątek wyjdzie na kort o 17:00 czasu polskiego.

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenie:

1. Stefanie Graf (Niemcy) 377 tygodni na czele data debiutu na pierwszym miejscu 17 sierpnia 1987

2. Martina Navratilova (USA) 332 10 lipca 1978

3. Serena Williams (USA) 319 8 lipca 2002

4. Chris Evert (USA) 260 3 listopada 1975

5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209 31 marca 1997

6. Monica Seles (USA) 178 11 marca 1991

7. Ashleigh Barty (Austrialia) 121 24 czerwca 2019

8. Justine Henin (Belgia) 117 20 października 2003

9. Lindsay Davenport (USA) 98 12 października 1998

10. Caroline Wozniacki (Dania) 71 11 października 2010

11. Simona Halep (Rumunia) 57 9 października 2017

12. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51 30 stycznia 2012

13. Amelie Mauresmo (Francja) 39 13 września 2004

14. Angelique Kerber (Niemcy) 34 12 września 2016

15. Dinara Safina (Rosja) 26 20 kwietnia 2009

16. Iga Świątek (Polska) 22 4 kwietnia 2022

17. Tracy Austin (USA) 21 7 kwietnia 1980 i Maria Szarapowa (Rosja) 21 22 sierpnia 2005

19. Kim Clijsters (Belgia) 20 11 sierpnia 2003

20. Naomi Osaka (Japonia) 19 28 stycznia 2019

21. Jelena Jankovic (Serbia) 18 11 sierpnia 2008

22. Jennifer Capriati (USA) 17 15 października 2001

23. Ana Ivanovic (Serbia) 12 9 czerwca 2008 i Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania) 12 6 lutego 1995

25. Venus Williams (USA) 11 25 lutego 2002

26. Karolina Pliskova (Czechy) 7 17 lipca 2017

27. Garbine Muguruza (Hiszpania) 4 11 września 2017

28. Evonne Goolagong Cawley (Austrialia) 2 26 kwietnia 1976