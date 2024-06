Iga Świątek rozegrała doskonały mecz przeciwko Markecie Vondrousovej (6. WTA). Pokonała Czeszkę pewnie 6:0, 6:2 i zameldowała się w półfinale Rolanda Garrosa, w którym zagra z trzecią rakietą świata, czyli Coco Gauff. W ciągu dwóch meczów Polka pobiła kolejny rekord. Tym razem należał on do niej - raszynianka poprawiła rezultat z zeszłego roku. To jedynie pokazuje, że jest w tenisowym fachu coraz lepsza.