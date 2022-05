Iga Świątek po zwycięstwie bogatsza o prawie pół miliona złotych!

26. triumf z rzędu Polka odniosła w świetnym stylu. Co prawda w pierwszym secie miała problemy, spowodowane głównie złym doborem obuwia , ale w drugim pokazała już wielką klasę. Łącznie mecz Świątek wygrała 7:6, 6:0 i pewnie awansowała do półfinału.

WTA w Rzymie. Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale

Tam czeka na nią Aryna Sabalenka, z którą raszynianka rywalizowała niedawno w finale turnieju w Stuttgarcie. Na razie za sam udział w 1/2 finału rzymskiej rywalizacji Świątek wzbogaciła się o 101 tysięcy euro (472 tys. złotych).

Reklama

Ta kwota może oczywiście ulec zwiększeniu, jeśli Iga awansuje do finału lub go wygra. W przypadku tej pierwszej opcji (porażka w finale) zarobi 196 tysięcy euro, a jeśli zaliczy triumf w całym turnieju to zgarnie 332 tysiące.