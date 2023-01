Oprócz tego odniosła 15 zwycięstw, co daje jej prawie 94-procentową skuteczność (93,75)!

Tenis. Jule Niemeier pokonana, teraz Camila Osorio

W tegorocznym Australian Open 21-letnia Polka w pierwszej rundzie zagrała z Jule Niemeier, zwyciężając 6:4, 7:5. Nasza zawodniczka już po raz drugi pokonała Niemkę, poprzednio w zeszłorocznym US Open.

Polka to numer jeden kobiecego tenisa. Właśnie rozpoczęła 42. tydzień na czele. W Melbourne jest jedną z głównych kandydatek do końcowego triumfu. W karierze Iga wygrała już trzy turnieje wielkoszlemowe: dwa razy Rolanda Garrosa, a raz US Open.