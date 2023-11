To już koniec przygody Huberta Hurkacza we Francji. "Biało-Czerwony" porażką z Grigorem Dimitrowem 1:6, 6:4, 4:6 pogrzebał sobie szanse na awans do kolejnej rundy w turnieju ATP Masters 1000 w hali Bercy w Paryżu. Nie da się ukryć, że Bułgar powoli staje się dla reprezentanta Polski koszmarem, bowiem nasz rodak czwarty raz w swojej karierze musiał przełknąć gorycz porażki w starciu z Dimitrowem. Wrocławianin jeszcze nie odniósł zwycięstwa nad tym rywalem.