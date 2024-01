Iga Świątek po dobrym występie w United Cup przystąpiła do rywalizacji w pierwszym w tym sezonie wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Raszynianka stawiana była w gronie głównych faworytek do zwycięstwa. Jej piękny sen niespodziewanie został przerwany w trzeciej rundzie. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przegrała z Czeszką Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6 i tym samym zakończyła imponującą serię 18 wygranych z rzędu.

"Czułam, że miałam wszystko pod kontrolą do tego momentu, w którym Linda przełamała mnie w drugim secie. Kiedy to się stało, rywalka zaczęła być bardzo aktywna. Chciałam zrobić to samo, ale czasami się spieszyłam, zamiast cieszyć się swoją naturalną grą (...) Nie mam poczucia wielkiego żalu, ale wiem, że mogłam zagrać tu lepiej. I na pewno chciałam zagrać lepiej" - mówiła 22-latka na konferencji prasowej.