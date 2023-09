Niewiele jest takich turniejów, w których Iga Świątek dotychczas nie zagrała. Polka bowiem słynie raczej z tego, że nie odpuszcza kolejnych meczów. Wystarczy powiedzieć, że druga rakieta świata na przestrzeni niecałych dwóch poprzednich lat stanęła na korcie w różnych turniejach aż 142 razy. Biorąc pod uwagę, że mówimy o okresie tak naprawdę 21 miesięcy, to daje średnią prawie siedmiu spotkań na miesiąc.

Jeszcze przyjemniej myśli się o tym, gdy przeanalizujemy statystykę zwycięstw raszynianki. Ta jest imponująca. 22-latka na 142 stoczone pojedynki aż 123 razy to Polka schodziła z kortu, jako druga, po swoich zwycięstwach. To daje średnią 86,6 % zwycięstw . Takie liczby muszą robić wrażenie. Szans na ich poprawienie w tym sezonie jeszcze kilka będzie.

Jessica Pegula nie zagra w Guadalajarze. Większe szanse dla Igi Świątek

Pierwsza już niebawem. 17 września ruszy bowiem turniej WTA 1000 w meksykańskiej Guadalajarze. Polka nigdy wcześniej nie miała okazji prezentować kibicom swoich umiejętności podczas rywalizacji w zawodach WTA 1000 w Guadalajarze . Nie ma wątpliwości, że w swoim debiucie wiceliderka światowego rankingu postara się od razu wygrać turniej i znacząco zbliżyć się do liderującej rankingowi WTA Aryny Sabalenki .

Ewentualna droga do zwycięstwa powinna być dla Świątek nieco łatwiejsza. Z turnieju w Meksyku oficjalnie wycofała się bowiem reprezentantka USA Jessica Pegula . Amerykanka nie wytłumaczyła swojej nieobecności. "Jest mi przykro, ale będę musiała ominąć Guadalajara Open, po wielu wspaniałych wspomnieniach z poprzedniego roku. Pokochałam kolekcjonowanie bransoletek od fanów. Są prześliczne, wyślijcie mi jedną" - napisała obrończyni tytułu na Instagramie.

To o tyle ważna nieobecność, że Pegula znajduje się w tym bardzo wąskim gronie tenisistek, który w 2023 roku były w stanie nie tylko postawić się Idze Świątek, ale także wygrać mecz z Polką. Miało to miejsce podczas niedawnego półfinału turnieju WTA w Montrealu. Wówczas Amerykanka wygrała z raszynianką 2:1 i awansowała do finału. Ogólny bilans pojedynków obu pań jest jednak korzystny dla Świątek (5-3).