Iga Świątek pierwszą polską triumfatorką US Open. Nie kryje wzruszenia

Iga Świątek powiększyła swoją przewagę nad rywalkami, wygrywając kolejny już turniej wielkoszlemowy. Polka po niespodziewanej porażce podczas Wimbledonu długo nie mogła wrócić na szczyt, udało jej się to podczas US Open. Raszynianka w finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2, 7-6. Tym samym została pierwszą w historii Polką, która zatriumfowała w nowojorskim turnieju.

Iga Świątek triumfuje. US Open dla Polki

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Iga Świątek - Aryna Sabalenka. SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Świątek nie kryła swoich emocji po triumfie w nowojorskiej imprezie. "Nie miałam dużych oczekiwań przed tym turniejem. Za mną trudny, bardzo ciężki sezon. Bardzo się cieszę, że wytrzymałam mentalnie" - przyznała.

Polka zwróciła się także do Ons Jabeur, która także przeszła do historii jako pierwsza Afrykanka w finale US Open: "Ons, za tobą niesamowity turniej. Wspaniały sezon. Myślę, że mamy już taką fajną rywalizację między sobą i na pewno jeszcze wiele razy mnie pokonasz. Nie przejmuj się. Gratulacje dla Twojego zespołu, pokazują niesamowite oddanie".

21-latka przeszła do historii jako pierwsza reprezentująca Polskę tenisistka z wygraną na US Open. "Jeszcze nie wiem, co to oznacza. Ale to na pewno coś bardzo ważnego, słyszę to już tutaj na stadionie. Dziękuję Wam bardzo. Zwłaszcza teraz, kiedy musimy być zjednoczeni. Bardzo się cieszę, że łączę ludzi poprzez sport. Tenis staje się w Polsce coraz bardziej popularny".