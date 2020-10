Iga Świątek otrzymała wynik drugiego testu na COVID-19. Informacje są uspokajające, bo okazało się, że nasza 19-letnia gwiazda nie jest zakażona. Dla pewności, początkiem przyszłego tygodnia, ma przejść jeszcze jedno badanie.

Od kilku dni Iga Świątek nie mogła być spokojna o stan swojego zdrowia po tym, jak gościła w Pałacu Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda wręczył jej odznaczenie.



Dzień po tej uroczystości prezydent poinformował, że miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Iga Świątek wraz ze swoim ojcem, Tomaszem, poddali się izolacji i prędko przeszli pierwsze badanie, które dało wynik negatywny.



Aby potwierdzić, że nie doszło do zakażenia koronawirusem, Świątek w środę przeszła kolejne badanie. Dzisiaj w rozmowie z TVP Sport trener nastolatki, Piotr Sierzputowski, przekazał świetne wiadomości.

- Wszyscy otrzymali negatywny wynik testu. (...)Oddech jest z ulgą z tego względu, że nie będziemy musieli "przeciągać" tych badań. Kolejne zrobimy jeszcze w poniedziałek-wtorek, by się upewnić. Potem wracamy do przygotowań - powiedział szkoleniowiec.

Wcześniej, w rozmowie z Interią, trener Sierzputowski przekazał, że jeśli wynik będzie negatywny, to zwyciężczyni Rolanda Garrosa uda się do Austrii. To tam 19-latka miałaby rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Plan zakładał, że po kilku dniach Świątek miałaby wrócić do Warszawy, po czym udać się, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, do jednego z ciepłych krajów.

Sprawy mają jednak bardzo dynamiczny obrót, o czym w rozmowie z PAP powiedział ojciec tenisistki, Tomasz Świątek. - Iga miała w niedzielę wylecieć do Austrii na testy, powrót do domu, a następnie treningi w jakimś cieplejszym miejscu (trener Piotr Sierzputowski wspominał o pobycie w Nicei i Dubaju - przyp.). Teraz jest zbyt wiele niewiadomych, by coś mówić konkretnie. Zwykle mieliśmy zaplanowane dwa, trzy miesiące do przodu. Teraz jest to tydzień, a i tak coś się zawsze może w ostatniej chwili zmienić" - zaznaczył.



