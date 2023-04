Iga Świątek ostro o prowokacjach Rosjanki. Oberwało się władzom tenisa. Znaczący apel Polki

Tenis. Iga Świątek o wojnie w Ukrainie. "Zdarzają się zachowania, które nie powinny mieć miejsca

"Myślę, że z odpowiednim przywództwem w organizacjach zarządzających tenisem na początku konfliktu takie rzeczy by się nie wydarzyły i nastroje nie byłyby coraz bardziej napięte. (...) Mimo że wojna trwa od roku i sytuacja w Ukrainie się nie poprawiła, to teraz zmienia się ustalenia, które, mam wrażenie, po prostu nie powinny być zmieniane. Od początku tego konfliktu ludzie giną i to wciąż się dzieje (...) Myślę, że dobrze by było, gdyby federacje sportowe podejmowały decyzje, które mogą pomóc powstrzymać agresję Rosji. I chciałabym po prostu, żeby ludzie, którzy mają wpływ na konkretne wydarzenia, pamiętali o tym, że na szali jest ludzkie życie" - dodała Iga Świątek.