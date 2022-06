Iga Świątek oraz Agnieszka Radwańska i nie tylko na pomoc Ukrainie

Poinformowała o tym Świątek na portalu społecznościowym. 21-latka przekazała, że od miesięcy pracowała ze swoim zespołem nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy, aby realnie wesprzeć potrzebujących, którzy cierpią z powodu rosyjskiej inwazji. I dojdzie do niej 23 lipca w Tauron Arenie w Krakowie.

Tenis. Iga Świątek i Agnieszka Radwańska na pomoc Ukrainie.

"Rozegramy pokazowy mecz miksta, a my z Agnieszką też jeden set singla. Oba mecze będzie sędziowała Jelina Switolina, a gościem specjalnym reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko" - napisała Świątek.

Dochód z wydarzenia zostanie przekazany "na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie".

Reklama

Tym samym na jednym korcie spotkają się nasze dwie wielkie tenisistki - Agnieszka Radwańska, zwyciężczyni finałów WTA, finalistka Wimbledonu, oraz Świątek, która już dwa razy wygrała Rolanda Garrosa, jest numerem jeden na świecie, a także notuje serie 36 kolejnych meczowych triumfów, najlepszą w XXI wieku.

- To będzie wyjątkowe wydarzenie, takiego nigdy dotąd nie było. Wojna w Ukrainie zmobilizowała nas wszystkich, byśmy wsparli ofiary oraz instytucje, które dzięki swoim działaniom zmniejszają tragedie, jaka towarzyszy wojnie w Ukrainie. Jestem zaszczycona, że będę tego dnia z tak wspaniałymi koleżankami i kolegami z kortu grać w słusznej sprawie. Siła sportu teraz nabiera jeszcze większego znaczenia. Teraz jesteśmy razem dla Ukrainy - komentuje Agnieszka Radwańska.

Tenis. Wielkie ukraińskie gwiazdy w Krakowie

Switolina to zwyciężczyni 16 turniejów WTA, swego czasu trzecia rakieta świata. Stachowski to były ukraiński tenisista, który w 2013 roku pokonał w drugiej rundzie Wimbledonu Rogera Federera, przerywając serię Szwajcara 36 kolejnych występów w ćwierćfinałach wielkoszlemowych. Po agresji Rosji poszedł do wojska broniąc ojczyzny.

Natomiast Szewczenko to jeden z najsłynniejszych ukraińskich piłkarzy. Był pierwszym przedstawicielem tego kraju, który wygrał Ligę Mistrzów (2003 rok, z Milanem). Był mistrzem Włoch z Milanem i królem strzelców zarówno Serie A jak i Ligi Mistrzów. Zanim trafił do Italii był wielką gwiazdą Dynama Kijów.

Bilety na mecz Igi Świątek w Krakowie

Sprzedaż biletów na to wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 30 czerwca o godzinie 18. Będzie można je kupować na www.igaswiatek.pl.

"W przypadku tego wydarzenia obowiązuje limit 8 biletów na osobę oraz na kartę kredytową [...] Ograniczenie obowiązuje zakup na jeden adres email, gospodarstwo domowe , nr karty kredytowej lub inne dane dowodzące przekroczenia limitu" - czytamy w komunikacie.

wsp. PJ

Agnieszka Radwańska: Wimbledon 2022, majątek, ile zarabia, tenis, Iga Świątek - pomponik.pl