Iga Świątek opuszcza "piąty Szlem". To nie przesada. Na liczniku pół miliona

Powoli kończy się turniej ATP i WTA 1000 w Indian Wells. W angielskojęzycznej części platformy X po raz kolejny przewijała się dyskusja, czy powinien być nazywany "piątym Wielkim Szlemem", czyli najważniejszą imprezą po Australian Open, Rolandzie Garrosie, Wimbledonie i US Open.

Zwolennicy tej tezy mają kilka mocnych argumentów, zarówno tych bardziej "romantycznych", jak i opierających się na suchych liczbach.

Atmosfera tutaj, otoczenie są niesamowite. Uwielbiam tu grać, dobrze się bawię

Niedawno o dobrej atmosferze mówili też Jannik Sinner, Joao Fonseca czy Iga Świątek. - Tak, na pewno fajnie jest tu być. Bardzo lubię to miejsce. Jako drużyna też dobrze tu spędzamy czas. Cieszę się, że znów tu jesteśmy i przygotowujemy się do turnieju - mówiła. Odpadła z imprezy w nocy z czwartku na piątek, przegrała z Eliną Switoliną w ćwierćfinale.

Co z twardymi statystykami? Indian Wells ma drugi największy kort na świecie, Stadion 1 (16 102 miejsc) ustępuje tylko nowojorskiemu obiektowi im. Arthura Ashe'a (23 771). Pomaga to z pewnością w uzyskaniu świetnej frekwencji. W 2025 r. łącznie wyniosła ona pół miliona osób, dokładnie 504 268. To piąty wynik na świecie, właśnie tuż po Szlemach, nieodstający mocno od "wimbledońskiego" (w zeszłym roku tam było 548 770 kibiców).

Turnieje z największą frekwencją poza Wielkimi Szlemami:

1. Indian Wells - 504 268

2. Miami - 405 448

3. Madryt - ok. 380 tys.

4. Rzym - ok. 365 tys.

5. Cincinnati - ok. 340 tys.

6. Toronto - ok. 220-230 tys.

7. Szanghaj - ok. 210 tys.

8. Monte Carlo - ok. ok. 140-150 tys.

9. Paris Masters - ok. 140 tys.

10. ATP Finals - ok. 120-130 tys.

Otoczka turnieju i jego organizacja od dawna jest doceniana przez cały tour. To wręcz niesamowite, że w ostatniej dekadzie raz po raz Indian Wells wygrywało głosowanie zawodników "Turniej Roku". W 2025 r. wieloletnią passę przerwało dopiero Cincinnati Open, które wydało 260 milionów dolarów na modernizację, powiększenie swojego kampusu.

- Nie da się odtworzyć gór Indian Wells w stanie Ohio. Ale możemy naprawdę dobrze wpłynąć na doświadczenia, które zawodnicy mają tutaj. Po prostu stwórzmy jak najlepsze przestrzenie, jedzenie i obsługę. Stwórzmy jak najlepsze siłownie. Dajmy im wystarczająco dużo miejsca, aby mogli znaleźć własne miejsce, swój czas, kiedy będą chcieli 'uciec". Oni to mają. Chcesz zagrać w golfa? Chcesz pójść do świetnej restauracji? Chcesz obejrzeć mecz FC Cincinnati, czy może chcesz pójść na mecz Reds Cincinnati (zespół baseballu - red.)? Możesz zrobić wszystkie te rzeczy - mówił dyrektor tamtejszej imprezy Bob Moran.

Iga Świątek w Indian Wells Matthew Stockman Getty Images

Indian Wells Clive Brunskill Getty Images

Indian Wells Matthew Stockman Getty Images

