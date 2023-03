​​Iga Świątek opublikowała nietypowe nagranie. Rozbawiła kibiców

Iga Świątek już za kilka dni rozpocznie rywalizację w Indian Wells. 21-letnia tenisistka zmaga się obecnie z przeziębieniem, co z pewnością przeszkadza jej w intensywnych treningach. Polka postanowiła pokazać w sieci, jak w rzeczywistości wyglądają jej "przygotowania" do turnieju. Komentarz do opublikowanego nagrania mocno rozbawił kibiców.