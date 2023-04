Iga Świątek opowiedziała o ciążącej na niej presji. Ma na nią sposób

Chociaż najlepsza rakieta rankingu WTA opuści również nadchodzący Billie Jean King Cup, niebawem powróci do rywalizacji, w zdaje się najbardziej lubianej przez siebie części sezonu . W najbliższym czasie wystartuje w aż trzech turniejach na nawierzchni ceglanej - w Stuttgarcie, Madrycie i Rzymie, a w dwóch z nich będzie bronić tytułów .

W rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" Raszynianka potwierdziła, że to właśnie na "mączce" czuje się najbardziej komfortowo. W nadchodzących miesiącach jej uwaga będzie z kolei skupiona na tym, by jak najlepiej przygotować się do French Open, gdzie może powalczyć o trzeci tytuł tej imprezy w karierze.