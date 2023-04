Iga Świątek oklaskuje rywalkę. Cudowna deklaracja. Reakcja Polki była natychmiastowa

Billie Jean King Cup. Iga Świątek reaguje na piękny gest Barbory Krejcikovej

Barbora Krejcikova - gwiazda czeskiej reprezentacji - udzieliła przy okazji turnieju rozmowy portalowi Tenisovysvet.cz, w której przyznała, że wszystkie zarobione pieniądze przekaże na rzecz mieszkańców Turcji mieszkających na terenach dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziem i, co zauważyli sami organizatorzy Billie Jean King Cup, cytując jej wypowiedź.

- Zdecydowałam się przeznaczyć środki, które dostaję, by pomóc mieszkańcom Turcji z regionów, w których doszło do trzęsienia ziemi. To bardzo przykre. Chciałabym pomóc młodym tenisistom, którzy stracili wszystko. Mam przyjaciół wśród tureckich zawodników, którzy skontaktowali mnie z tamtejszą federacją. Mają projekt, który zamierzają wdrożyć, a ja jestem zaszczycona, że będę mogła pomóc - powiedziała Barbora Krejcikova.