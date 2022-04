Iga Świątek ogra nr 2 na świecie na jej terenie? Czeka losowanie i fortuna

Od lutego Iga Świątek kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Wygrała już turnieje w Katarze, Indian Wells, Miami, a ostatnio także w Stuttgarcie, gdzie nagrodą były samochody porsche. Polka otrzymała także czek na ponad 92 tys. euro. Już jest najlepiej zarabiającą tenisistką świata, a czekają ją kolejne możliwe nagrody, chociażby w zbliżającym się turnieju w Madrycie.

Turniej w Madrycie. Świątek kontra Badosa

To turniej szczególny, bowiem Iga Świątek podejmie tu rywalizację z nr 2 na świecie, a jest nią Hiszpanka Paula Badosa. Zagra ona na swoim terenie, przed własną publicznością i gdyby najwyżej rozstawione zawodniczki dotarły do finału w Madrycie, byłby to może najciekawszy mecz roku.

Do wygrania na hiszpańskiej imprezie jest ponad sześć milionów euro, z czego zwyciężczyni otrzyma przeszło milion. Za sam występ Iga Świątek otrzyma 27 tys. euro. Zwycięstwo w Madrycie da 1000 pkt do rankingu, obecność w finale - 650 pkt, półfinał - 390 pkt, a ćwierćfinał - 215 pkt do rankingu.

Tenisistki rozstawione w Madrycie:

1. Iga Świątek

2. Paula Badosa

3. Barbora Krejcikova - wycofała się

4. Aryna Sabalenka

5. Maria Sakkari

6. Anett Kontaveit - wycofała się

7. Karolina Pliskova

8. Danielle Collins

9. Garbiñe Muguruza

10. Ons Jabeur

11. Emma Raducanu

12. Jelena Ostapenko

13. Belinda Bencic

14. Jessica Pegula

15. Anastazja Pawluczenkowa

16. Coco Gauff

Losowanie turnieju w Madrycie odbędzie się we wtorek w południe, a rywalizacja rozpocznie się w czwartek. Finał - 7 maja.