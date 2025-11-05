Iga Świątek turniej WTA Finals w Rijadzie rozpoczęła od pewnej wygranej nad Madison Keys (6:1, 6:2), w drugim meczu z kolei musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (6:3, 1:6, 0:6). Stało się jasne, że decydujące o dalszych losach Polki w imprezie będzie środowe spotkanie z Amandą Anisimovą. To właśnie na kilkanaście godzin przed tym starciem na youtubowym profilu WTA pokazało się nagranie z udziałem najlepszych zawodniczek kończącego się sezonu.

"Osiem najlepszych zawodniczek wraca pamięcią do czterech wspomnień z sezonu 2025 i dzieli się z nami tym, co dla nich znaczyły, a także dzieli się wiedzą z pierwszej ręki, której być może nie znacie! Od zwycięskich tytułów, przez selfie ze zwierzętami, po spotkanie z księżniczką i epickie zdjęcie tenisowe. Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Elena Rybakina i Amanda Anisimova miały wspaniały rok na korcie i poza nim" - przekazano w zapowiedzi.

Jakimi wspomnieniami podzieliła się Świątek? Polka na nagraniu w pierwszej kolejności przypomniała pożegnanie swojego idola, Rafaela Nadala, na kortach Roland Garros. I pokazała zdjęcie, na którym widać ją siedzącą na trybunach w towarzystwie m.in. Carlosa Alcaraza. Wiceliderka rankingu WTA wybrała także triumf na turnieju w Cincinnati oraz otrzymanie okazałej kolekcji LEGO przy okazji jednego z turniejów. Najwięcej emocji wzbudziło w niej jednak wspomnienie z pierwszej połowy lipca.

WTA Finals. Iga Świątek wyraźnie poruszona

Tenisistka z Raszyna 12 lipca w finale Wimbledonu pokonała Amandę Anisimovą (6:0, 6:0) i sięgnęła po pierwszy w karierze wielkoszlemowy triumf na londyńskich kortach. Trofeum wręczyła jej księżna Kate, a ekspert od czytania ruchu warg zdradził wówczas, co powiedziała Polce.

"Cudowne, niezwykłe osiągnięcie, świetna robota. Gratulacje i ciesz się tym. Ciesz się świętowaniem w domu. Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek" - miała powiedzieć Kate.

Świątek spotkała się z Kate także poza kortem, wówczas wykonano im kolejne pamiątkowe zdjęcie. Do niego właśnie w nagraniu opublikowanym przez WTA wróciła 24-latka, nie kryjąc przy tym emocji.

Najgorsze jest to, że nie pamiętam zbyt wiele z tej chwili, ponieważ byłam tak bardzo skupiona na tym, by nie zrobić niczego głupiego

Następnie Polka próbowała opisać towarzyszące jej emocje. "Spotkanie księżnej było..." - zaczęła, po czym zakryła twarz dłonią, co tylko pokazało, jak poruszające jest jej wyznanie. "Marzenie się spełniło" - dodała po chwili. I zdradziła, że pamięta więcej z ceremonii na korcie niż spotkania, jakie miało miejsce później, a do którego teraz wróciła przy okazji nagrania dla WTA.

Świątek wyznała też, że chętnie cofnęłaby się w czasie i wróciłaby do tego, co działo się 12 lipca, by po pierwsze zapamiętać więcej, a po drugie porozmawiać dłużej z księżną Kate. "I tak jestem bardzo szczęśliwa, że miałam taką możliwość" - podsumowała.

