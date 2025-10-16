Iga Świątek ogłasza ws. zakończenia sezonu. Zwróciła się bezpośrednio do kibiców

"Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - ogłosiła Iga Świątek na Instagramie w czwartkowe popołudnie.

"Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - dodała najlepsza polska tenisistka.

Wydawało się, że Świątek zakończy rok udziałem w WTA Finals. Turniej ośmiu najlepszych tenisistek obecnego sezonu odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Gospodarzem po raz kolejny będzie Rijad, gdzie uczestnicy mogą liczyć na rekordowe gratyfikacje finansowe.

Udział raszynianki w play-offach BJK Cup to znakomita wiadomość dla polskich kibiców. Turniej kwalifikacyjny grupy B odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca (14-16.11). Do rywalizacji dojdzie w Arenie Gorzów.

