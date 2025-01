Iga Świątek walczy obecnie o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym sezonie. W Australian Open na razie najdalej doszła w 2022 roku, przegrywając w półfinale. Obecnie Polka jest świeżo po awansie do trzeciej rundy, który zapewniła sobie, ogrywając 6:0, 6:2 reprezentkę Słowacji Rebeccę Sramkovą . Teraz czeka ją walka o 1/8 finału w meczu z Brytyjką Emmą Raducanu - byłą mistrzynią US Open.

Iga Świątek znów gra z WOŚP. Wiemy, co przekaże fundacji Jerzego Owsiaka

- 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. I choć jestem w Australii, jak co roku dołączam do akcji WOŚP . Wierzę, że razem mamy niesamowitą moc pomagania! - rozpoczęła swój wpis Iga Świątek. Po czym przeszła do konkretów.

Na koniec, zaapelowała do fanów, by - zgodnie z hasłem przyświecającym WOŚP - pomagać "do końca świata i jeden dzień dłużej". - "Masz wielkie serducho", "Wspaniały gest", "To będzie hit" - odpowiedzieli jej kibice w komentarzach.